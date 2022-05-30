Жители Западного в Ростове продолжают жаловаться на отсутствие горячей воды
Ростовчане до сих пор жалуются на отсутствие горячей воды. О коммунальных проблемах жители дома № 20/1 на проспекте Коммунистическом рассказали на сайте по благоустройству города 1 июня.
Напомним, изначально горячее водоснабжение приостановили в донской столице на две недели - с 12 по 25 мая. Это было необходимо для проведения гидравлических испытаний тепловых сетей. Срок настал, но горячая вода так и не появилась. Оказалось, что для переноса срока подачи горячей воды было несколько причин. Это дополнительные проверки и выявленные дефекты в ходе испытаний.
Испытания завершили в срок, 25 мая, но из-за выявленных дефектов подать горячую воду в дома не могли. Чтобы их устранить, потребовалось еще время. Восстановить водоснабжение обещали к 1 июня, но и сегодня в некоторых домах его нет. Кроме того, снизился напор холодной воды.
- Напор в кране холодной воды не соответствует нормам, течет тонкая струйка! - возмущаются ростовчане. - Раскопок в нашем квартале нет, все ямы закопаны, почему безалаберное отношение жилищно-коммунального хозяйства?