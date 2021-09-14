В Ростове жители дома на Коммунистическом три месяца живут без горячей воды

Принять душ или помыть посуду стало испытанием для жителей дома № 24/1 по проспекту Коммунистическому. Там уже несколько месяцев нет горячей воды из-за ремонтных работ.По словам жителей многоквартирного дома, горячее водоснабжение им отключили еще в мае. Тогда вокруг дома разрыли коммуникации и завезли новые трубы. Однако на подготовительных работах история и закончилась. В ресурсоснабжающей организации ростовчанам сказали, что горячую воду дадут после окончания ремонтных работ, однако точную дату никто не знает.- В последний раз обещали дать к 1 сентября, теперь - к 10 октября. Наш дом по ремонтным работам всегда отключается самым первым и подключается самым последним, - жалуются жители.Пока рабочие не спешат заканчивать ремонтные работы, ростовчане живут, как в допотопное время. В 2021 году им приходится купаться в тазиках и мыть посуду в холодной воде, которая не справляется с жиром.