Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове жители дома на Коммунистическом три месяца живут без горячей воды

В Ростове жители дома на Коммунистическом три месяца живут без горячей воды
Принять душ или помыть посуду стало испытанием для жителей дома № 24/1 по проспекту Коммунистическому. Там уже несколько месяцев нет горячей воды из-за ремонтных работ.

По словам жителей многоквартирного дома, горячее водоснабжение им отключили еще в мае. Тогда вокруг дома разрыли коммуникации и завезли новые трубы. Однако на подготовительных работах история и закончилась. В ресурсоснабжающей организации ростовчанам сказали, что горячую воду дадут после окончания ремонтных работ, однако точную дату никто не знает.

- В последний раз обещали дать к 1 сентября, теперь - к 10 октября. Наш дом по ремонтным работам всегда отключается самым первым и подключается самым последним, - жалуются жители.

Пока рабочие не спешат заканчивать ремонтные работы, ростовчане живут, как в допотопное время. В 2021 году им приходится купаться в тазиках и мыть посуду в холодной воде, которая не справляется с жиром.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.