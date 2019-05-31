Больше 20 дней жители Ростова остаются без горячей воды



Фото: Liski.riavrn.ru

Жители Западного микрорайона и центра Ростова больше 20 дней остаются без горячей воды.



Горячее водоснабжение было приостановлено 13 мая. В этот период начались гидравлические испытания тепловых сетей в рамках подготовки к зиме. Изначально возобновить подачу обещали 21 мая. Позже сроки были перенесены на 28 мая, затем на 3 июня. Однако горячая вода в домах ростовчан так и не появилась.



3 июня в администрации города сообщили, что без горячей воды остаются 242 многоквартирных домах. Причиной стали дефекты на тепловых сетях. По данным мэрии, аварийные ситуации устраняются:

в Кировском районе (пер. Университетский, 121 и 61);

в Октябрьском районе (пр. Буденновский, 94, ул. Варфоломеева, 274 и 276);

в Советском районе (ул. Содружества, 35/2 и 70, ул. 339-й Стр. Дивизии, 31, ул. Зорге 72, 72/1).



Восстановить горячее водоснабжение обещали до конца дня 3 июня. Добавим, что согласно законодательным нормам, отключение горячей воды не может превышать 14 дней.

