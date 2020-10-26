В Ростове за сутки коронавирусом заразились 172 человека

Большинство новых зараженных коронавирусом в регионе составили жители Ростова-на-Дону. Об этом 28 октября сообщило региональное правительство.За минувшие сутки число заболевших COVID-19 увеличилось на 314 человек. Большинство из них оказались жителями донской столицы - 172 человека. Немного меньше случаев инфицирования зафиксировали в Сальском районе - 40 человек. На третьем месте по количеству новых зараженных коронавирусом оказался Новошахтинск - 36 человек.В Шахтах инфекция подтвердилась у 12 человек, в Гуково - у 11. В Таганроге врачи выявили семь зараженных. Среди жителей Красносулинского района диагноз подтвердился у шести человек. Также COVID-19 подхватили четыре человека из Белокалитвинского района и три из Новочеркасска.В Азовском, Миллеровском, Аксайском, Зерноградском, Октябрьском, Мясниковском районах, в городах Зверево и Батайск специалисты зафиксировали по два случая инфицирования вирусом.Меньше всего заболевших выявили в Зимовниковском, Багаевском, Кагальницком, Волгодонском, Тарасовском, Неклиновском районах и городе Каменске-Шахтинском. Здесь за сутки коронавирус подхватили всего по одному человеку.Всего за период пандемии заболели 29 683 жителя Ростовской области.