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В Ростове за сутки коронавирусом заразились 172 человека

В Ростове за сутки коронавирусом заразились 172 человека
Большинство новых зараженных коронавирусом в регионе составили жители Ростова-на-Дону. Об этом 28 октября сообщило региональное правительство.

За минувшие сутки число заболевших COVID-19 увеличилось на 314 человек. Большинство из них оказались жителями донской столицы - 172 человека. Немного меньше случаев инфицирования зафиксировали в Сальском районе - 40 человек. На третьем месте по количеству новых зараженных коронавирусом оказался Новошахтинск - 36 человек.

В Шахтах инфекция подтвердилась у 12 человек, в Гуково - у 11. В Таганроге врачи выявили семь зараженных. Среди жителей Красносулинского района диагноз подтвердился у шести человек. Также COVID-19 подхватили четыре человека из Белокалитвинского района и три из Новочеркасска.

В Азовском, Миллеровском, Аксайском, Зерноградском, Октябрьском, Мясниковском районах, в городах Зверево и Батайск специалисты зафиксировали по два случая инфицирования вирусом.

Меньше всего заболевших выявили в Зимовниковском, Багаевском, Кагальницком, Волгодонском, Тарасовском, Неклиновском районах и городе Каменске-Шахтинском. Здесь за сутки коронавирус подхватили всего по одному человеку.

Всего за период пандемии заболели 29 683 жителя Ростовской области.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 в Ростовской области

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