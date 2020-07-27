Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Ростов лидирует по числу новых заболевших коронавирусной инфекцией

Ростов лидирует по числу новых заболевших коронавирусной инфекцией
В Ростове-на-Дону зафиксировано наибольшее число новых заболевших коронавирусной инфекцией. За последние сутки COVID-19 подтвердили у 70 ростовчан. Об этом сообщает региональное правительство.

Второе месте по количеству новых зараженных занимает Батайск (10 человек), на третьей позиции - Новочеркасск (9 инфицированных).

Стоит отметить, что за последние сутки коронавирус подтвердился еще у 136 человек. Еще пятеро стали жертвами COVID-19. С начала пандемии на Дону от инфекции скончались 215 человек.

Фото: Денис Демков.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.