Ростов лидирует по числу новых заболевших коронавирусной инфекцией

Фото: Денис Демков.

В Ростове-на-Дону зафиксировано наибольшее число новых заболевших коронавирусной инфекцией. За последние сутки COVID-19 подтвердили у 70 ростовчан. Об этом сообщает региональное правительство.Второе месте по количеству новых зараженных занимает Батайск (10 человек), на третьей позиции - Новочеркасск (9 инфицированных).Стоит отметить, что за последние сутки коронавирус подтвердился еще у 136 человек. Еще пятеро стали жертвами COVID-19. С начала пандемии на Дону от инфекции скончались 215 человек.