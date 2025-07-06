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Бастрыкин заинтересовался исчезновением девочки подростка в Ростове

Бастрыкин заинтересовался исчезновением девочки подростка в Ростове

В Ростове-на-Дону инициирована доследственная проверка Следственным комитетом в связи с пропажей тринадцатилетней девочки. Следователи, взаимодействуя с полицией, устанавливают все детали произошедшего и организуют поисковые операции.

Напомним, что 1 июля в Ростове-на-Дону исчезла тринадцатилетняя Вероника Рыбакова. В тот вечер она проводила свою подругу, но домой так и не дошла. Поиски ребенка продолжаются уже пятые сутки.

Как уточнили в СКР, в Следственном управлении СК России по Ростовской области организована процессуальная проверка по факту безвестного исчезновения. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание о возбуждении уголовного дела, принимая во внимание информацию об исчезновении несовершеннолетней.
Фото: Соцсети
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