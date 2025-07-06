На Дону местные жители делятся фото градусников с «зашкаливающей» температурой

Фото: Соцсети

Первые июльские выходные в Ростовской области выдались невероятно жаркими. Пользователи соцсетей делятся фотографиями термометров, показывающих рекордно высокие температуры.6 июля в некоторых районах области столбик термометра поднимался выше +40 градусов. Ранее новостной портал DonDay предупреждал о приближении сорокаградусной жары, обусловленной воздействием Азорского антициклона на территорию Ростовской области.По данным синоптиков из центра «Фобос», к 8 июля Азорский максимум распространится на юг Европейской части России. В результате в Ростовской области, Крыму, на Кавказе, Кубани и в Ставропольском крае температура поднимется выше +35 градусов.Следует подчеркнуть, что данный антициклон вызвал аномальную жару в европейском регионе. В таких странах, как Франция, Италия, Португалия и Испания, уже несколько дней наблюдается изматывающая жара. По утверждениям местных жителей, в некоторых районах температура достигает отметки +44 градуса.