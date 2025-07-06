Высокая активность аллергена сорняков и злаков сохранится на Дону до 15 июля

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Согласно данным областной карты пыльцы, повышенная концентрация аллергенов от сорных трав и злаковых сохранится в Ростовской области до середины июля.Интенсивное выделение пыльцы сорными травами началось еще 13 июня, а злаковыми – 22 мая. При этом отмечались кратковременные периоды снижения уровня концентрации в атмосфере до умеренных значений.Начиная со 2 июня, пик распространения пыльцы наблюдался по всему региону, и эта тенденция, как ожидается, продлится как минимум до 15 июля.Людям, страдающим аллергией, рекомендуется минимизировать контакт с пыльцой в этот период. При появлении симптомов аллергической реакции целесообразно вернуться домой, принять душ, промыть носоглотку и сменить одежду. Также рекомендуется обратиться за консультацией к врачу.