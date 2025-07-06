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Иномарка влетела в дерево в Ростовской области

Иномарка влетела в дерево в Ростовской области

В Ростовской области утром 6 июля автомобиль иностранного производства столкнулся с деревом. Авария случилась в Батайске на улице Талалихина.

По информации издания БВ, жители окрестностей услышали резкий звук торможения, за которым последовал удар. Прибыв на место, они обнаружили легковой автомобиль, врезавшийся в дерево. Исходя из снимков, предоставленных очевидцами, передняя часть транспортного средства получила значительные повреждения.

Согласно свидетельствам местных жителей, в результате инцидента никто не получил телесных повреждений. Водитель самостоятельно покинул салон автомобиля, осмотрел нанесенный ущерб и, по всей видимости, принял решение не обращаться в органы ГИБДД. Примерно через сорок минут после аварии автомобиль уже отсутствовал на месте происшествия.
Фото: Donday
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