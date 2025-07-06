Подросток за рулем квадроцикла получил травмы в ДТП в Ростовской области

Фото: Госавтоинспекция РО

В Ростовской области 15-летний подросток за рулем квадроцикла пострадал в ДТП. Авария произошла 5 июля в хуторе Калинине Октябрьского района.Согласно предварительной информации, пятнадцатилетний парень двигался на квадроцикле по улице Донской в направлении от улицы Дачной к переулку Горбатому. Вблизи дома номер 55 «А» юноша потерял контроль над транспортным средством и выехал на полосу встречного движения.В результате квадроцикл на большой скорости врезался в автомобиль «Тойота Королла», за рулем которого находился 52-летний мужчина.По информации, предоставленной в областной Госавтоинспекции, пострадавшего подростка с различными травмами доставили в медицинское учреждение.