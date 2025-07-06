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Подросток за рулем квадроцикла получил травмы в ДТП в Ростовской области

Подросток за рулем квадроцикла получил травмы в ДТП в Ростовской области

В Ростовской области 15-летний подросток за рулем квадроцикла пострадал в ДТП. Авария произошла 5 июля в хуторе Калинине Октябрьского района.

Согласно предварительной информации, пятнадцатилетний парень двигался на квадроцикле по улице Донской в направлении от улицы Дачной к переулку Горбатому. Вблизи дома номер 55 «А» юноша потерял контроль над транспортным средством и выехал на полосу встречного движения.

В результате квадроцикл на большой скорости врезался в автомобиль «Тойота Королла», за рулем которого находился 52-летний мужчина.

По информации, предоставленной в областной Госавтоинспекции, пострадавшего подростка с различными травмами доставили в медицинское учреждение.
Фото: Госавтоинспекция РО
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