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Глава СК поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на ребенка своры собак в Сальске

Глава СК поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на ребенка своры собак в Сальске

В Ростовской области по факту нападения на подростка стаи собак заведут уголовное дело. В СУ СК России по Ростовской области сообщили, что по данному инциденту организована процессуальная проверка.

Шокирующий случай произошел 31 октября в Сальске. В тот день мальчик уже собирался переходить железнодорожные пути по специальному переходу. Неожиданно на подростка напала свора бездомных псов. Они окружили ребенка и сильно укусили его за ногу.

В социальных сетях жители Сальска рассказывают о том, что для них это частое явление. Они неоднократно обращались в различные службы и просили хоть что-то сделать. Однако им везде отказывали, отлавливать безнадзорных животных никто не собирался.

Данной историей заинтересовался Следственный комитет России. Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по данному происшествию, а также организовать процессуальную проверку.
Фото: соцесети
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