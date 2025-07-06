В Ростовской области грузовик сбил насмерть 74-летнюю женщину

Фото: Госавтоинспекция РО

В Новочеркасске 5 июля произошла смертельная авария, в которой грузовой автомобиль сбил пожилую женщину. Пенсионерка погибла на месте.Согласно предварительной информации, 30-летний водитель грузовика «МАН» двигался по улице Макаренко, направляясь со стороны станицы Кривянской. В это время 74-летняя женщина пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.Водитель не смог среагировать вовремя и совершил наезд на пенсионерку. Как сообщили в ГИБДД Ростовской области, пострадавшую с различными травмами доставили в медицинское учреждение, однако спасти ее жизнь не удалось.