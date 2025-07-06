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В Ростовской области грузовик сбил насмерть 74-летнюю женщину

В Ростовской области грузовик сбил насмерть 74-летнюю женщину

В Новочеркасске 5 июля произошла смертельная авария, в которой грузовой автомобиль сбил пожилую женщину. Пенсионерка погибла на месте.

Согласно предварительной информации, 30-летний водитель грузовика «МАН» двигался по улице Макаренко, направляясь со стороны станицы Кривянской. В это время 74-летняя женщина пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Водитель не смог среагировать вовремя и совершил наезд на пенсионерку. Как сообщили в ГИБДД Ростовской области, пострадавшую с различными травмами доставили в медицинское учреждение, однако спасти ее жизнь не удалось.
Фото: Госавтоинспекция РО
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