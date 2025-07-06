Аграриев из Ростовской области предупредили о вредоносной ядовитой лиане

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Ростовским аграриям поступило предупреждение от регионального Россельхозцентра о распространении опасного сорняка – ядовитой лианы.Речь идет о вьюнке полевом, представляющем угрозу как для людей, так и для скота. Несмотря на кажущуюся хрупкость, это растение отличается высокой живучестью. Оно легко адаптируется к резким температурным колебаниям. Семена, находящиеся на глубине до 10 см, начинают прорастать при температуре +4…+6 градусов, и при этом спокойно переносят жару до +52 градусов.Этот сорняк обвивает культурные растения, заслоняя их от света и лишая питательных веществ. Помимо этого, ядовитый вьюнок способен переносить различные заболевания и вредных насекомых.