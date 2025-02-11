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Рэпер Баста назвал типаж идеальной женщины

Рэпер Баста назвал типаж идеальной женщины
Ростовский рэпер Баста назвал типаж идеальной женщины. Об этом Василий Вакуленко рассказал в одном из шоу.

Рэпер поделился, что его всегда привлекали южные женщины. Ему нравятся прямые сильные дамы, у которых есть собственное мнение. Так называемые девушки с характером.

- Мне всегда очень нравилась актриса Моника Беллуччи, идеал для меня, - добавил Вакуленко.

Также идеальной женщиной Баста назвал свою супругу. Она хозяйственная, заботливая и настоящий оппонент для него в разговоре. Музыкант утверждает, что он «воюет» с супругой всю жизнь, и именно за это ее любит.

Василий состоит в браке с Еленой Пинской уже 14 лет. В 2009 году у них родилась дочь Мария, а в 2013-м – Василиса. Семья Вакуленко считается одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Баста нередко упоминает в шоу, что любит свою супругу и счастлив в браке. Елена занимается гончарным искусством, она даже открыла собственную мастерскую.
Фото: СоцСети
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