В Ростовской области массово отключат телерадиосигнал на новой рабочей неделе

фото: DonDay

В Ростовской области готовится масштабное отключение вещательного оборудования. В связи с проведением профилактических мероприятий значительная часть населения региона временно лишится возможности смотреть телепрограммы и слушать радиостанции.Как сообщили в РТС, данные работы необходимы для обеспечения стабильной работы оборудования и повышения качества трансляции. В рамках этих мероприятий инженеры проведут инспекцию сетей, выполнят плановое обслуживание и устранят потенциальные неисправности.В частности, в понедельник, 29 сентября, с 11:00 до 17:00 будет отсутствовать связь с вещательными вышками у жителей хутора Хуторского Зимовниковского района.В этот же день технические работы могут быть проведены в Семикаракорске с 9:00 до 18:00. В случае изменений профилактика перенесется на 30 сентября.В заключительный день сентября перебои с сигналом коснутся населения слободы Барило-Крепинской Родионово-Несветайского района, хутора Нижнекалинового Константиновского района, станицы Селивановской Милютинского района и хутора Сиротского Дубовского района.Ограничения в вещании затронут жителей области и в первые дни октября. Так, 2 октября без телевидения и радио останутся жители слободы Волошино Миллеровского района, хуторов Присальского Дубовского района, Талловерова Кашарского района и села Покровского Неклиновского района.Кроме того, 3 октября временные неудобства испытают жители станицы Андреевской Дубовского района, хутора Новоалексеевки Тарасовского района и станицы Тацинской.