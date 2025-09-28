Заморозки до -2 градусов накроют Ростовскую область в ночь на 29 сентября

фото: DonDay

В Ростовской области в начале следующей недели прогнозируется значительное снижение температуры, в некоторых районах – до -2 градусов Цельсия. Согласно данным регионального управления МЧС, существенное похолодание начнется в области в ночь на 29 сентября.Жителям области рекомендуется проявлять бдительность и осмотрительность, особенно тем, чья работа связана с пребыванием на открытом воздухе. Необходимо учитывать, что низкие температуры могут негативно сказаться на состоянии сельскохозяйственных культур.В предрассветные часы и утром 29 сентября ожидаются заморозки не только в воздухе, но и на поверхности земли; температура может упасть до -2 градусов.