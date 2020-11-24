Баста ответил на саркастичное заявление главного тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина

Перепалка Басты и главного тренера футбольного клуба «Ростов» Валерия Карпина продолжает набирать обороты. На саркастичное заявление спортсмена Василий Вакуленко ответил своим подписчикам во время прямого эфира в «Инстаграм».Музыкант высказался о том, что произошло в 2018 году, когда он провел концерт на «Ростов Арене». Тогда руководство донского ФК не хотело, чтобы выступление рэпера состоялось, ведь существовал риск порчи газона, на котором играют футболисты. Баста недавно ответил, что главный тренер ростовской команды, приехавший из Москвы «не может указывать ему место в родном городе».Карпин не остался в стороне и в своем саркастичном стиле отреагировал на высказывание музыканта. Тренер заявил, что с «деятелями искусства» у него нет конфликта и претензии были только к управляющей компании «Спорт-инжиниринг». Спортсмен также опубликовал фотографию, где показана его регистрация в Ростове-на-Дону.Вакуленко решил не заканчивать перепалку высказыванием тренера и ответил на его пост.- Валерий Карпин, демонстрируя свою преданность городу, опубликовал временную регистрацию, хотя все подумали, что это прописка, - прокомментировал рэпер. - Классная справка, Валерий, публикация в вашем стиле, посмеялись. Не реагируй так, пожалуйста, на мои слова. Как временному ростовчанину, у которого регистрация на пять лет, тебе должны быть понятны наши ростовские шутки, которые не всегда добрые.За баталией главного тренера ФК «Ростов» и Басты следят тысячи пользователей. Сейчас они с трепетом ждут очередного ответа Карпина на заявление музыканта.