Баста опубликовал школьное фото со старым другом



Известный рэпер ростовчанин Баста опубликовал на своей странице в соцсети старый снимок. На фотографии звезде - 15 лет.

Рядом с будущим знаменитым музыкантом - друг детства. Фото сделано в 1995 году.

«1995. Я и мой друг Витя Цурканов», - подписал снимок Василий Вакуленко.



За короткое время фотография набрала десятки тысяч «лайков» и сотни комментариев. Одним из авторов последних была супруга Василия.

- А потом говорят, что Василиса на меня похожа, - написала Елена Вакуленко.



Другие пользователи тоже отметили сходство младшей дочери с отцом.



Фанаты узнали и фирменный стиль дворовых пацанов середины 90-х. Другие отметили, что спустя несколько лет после того, как был сделан снимок, ростовчанин начнёт писать песни, которые сделают его знаменитым на всю страну.