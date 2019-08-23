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Баста опубликовал школьное фото со старым другом

Баста опубликовал школьное фото со старым другом
Известный рэпер ростовчанин Баста опубликовал на своей странице в соцсети старый снимок. На фотографии звезде - 15 лет.
Рядом с будущим знаменитым музыкантом - друг детства. Фото сделано в 1995 году.
«1995. Я и мой друг Витя Цурканов», - подписал снимок Василий Вакуленко.

За короткое время фотография набрала десятки тысяч «лайков» и сотни комментариев. Одним из авторов последних была супруга Василия.
- А потом говорят, что Василиса на меня похожа, - написала Елена Вакуленко.

Другие пользователи тоже отметили сходство младшей дочери с отцом.

Фанаты узнали и фирменный стиль дворовых пацанов середины 90-х. Другие отметили, что спустя несколько лет после того, как был сделан снимок, ростовчанин начнёт писать песни, которые сделают его знаменитым на всю страну.

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