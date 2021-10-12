Баранина, молочка и картофель в Ростове - самые дорогие в регионе

В Ростове самые высокие цены на мясо, молочную продукцию и хлеб. К этому перечню добавился также и картофель. В Росстате опубликовали сведения о средних ценах на товары донской продуктовой корзины.В Ростове-на-Дону баранина стоит 479 рублей. В Шахтах килограмм этого мяса можно купить на 67 рублей дешевле. Но необязательно ехать в Шахты за бараниной. В Ростове можно купить самую дешевую свинину - 320 рублей за килограмм.Молочка по-прежнему также самая дорогая в Ростове. За килограмм творога придется отдать 370 рублей, а в Таганроге его можно купить за 325. Сыры твердых и мягких сортов в Ростове стоят 574 рубля за килограмм. В Миллерово их стоимость равна 541 рублю.Самым дорогим в донской столице остается хлеб из ржаной и пшеничной муки. За килограмм продукта просят 63 и 56 рублей соответственно. В Шахтах оказался самый дешевый ржаной хлеб - всего 50 рублей за килограмм, а в Миллерово - из пшеничной муки - 45 рублей.Ростов-на-Дону занял первое место по дороговизне картофеля - 46 рублей за килограмм. В Миллерово и Сальске продукт стоит 41 рубль. При этом самое дешевое сливочное масло - в Ростове: 562 рубля против 586 в Таганроге.