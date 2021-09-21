Баранина, молочка и хлеб в Ростове оказались самыми дорогими в области

В донской столице баранина, молочные продукты и хлеб оказались самыми дорогими в регионе. Такие данные приводит Ростовстат за неделю.Из мяса в Ростове самая дорогая - баранина. За нее здесь просят 476 рублей за килограмм, хотя в Миллерово ее можно купить на 70 рублей дешевле.Молочка также по-прежнему остается с самой высокой ценой именно в Ростове. Например, килограмм творога в донской столице стоит 358 рублей, в то время как в Таганроге - всего 319. Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности в Ростове можно купить за 82 рубля, а дешевле всего - в Миллерово - 75 рублей за литр. Соответственно, маргарин в Ростове тоже самый дорогой. Килограмм продукта можно купить в среднем за 150 рублей, а в Шахтах - всего за 139.Ростовский хлеб также остается самым дорогим в регионе. Хлеб из ржаной и пшеничной муки стоит в Ростове 61 и 53 рубля соответственно.Есть и самые дешевые продукты в донской столице. Например, уже несколько недель в Ростове выгодно покупать яблоки. Килограмм стоит 76 рублей. Также в Ростове самая дешевая сметана. Килограмм молочного продукта можно купить за 237 рублей.