Говядина, молочка и хлеб в Ростове - самые дорогие в регионе

В Ростове снова оказались самые высокие цены на мясо, молочные продукты и хлеб. Подробнее о средних ценах на товары продуктовой корзины Дона рассказали в Ростовстате.В донской столице говядина стоит 403 рубля. В Шахтах килограмм этого мяса можно купить на 24 рубля дешевле. Баранина в Ростове тоже самая дорогая - 475 рублей за килограмм, в то время как в Миллерово она стоит всего 404 рубля. Но необязательно ехать в Шахты или Миллерово, если можно купить свинину, которая в Ростове самая дешевая - 307 рублей за килограмм.Молочка по-прежнему также самая дорогая в Ростове. Килограмм творога стоит 358 рублей, а в Таганроге такое же количество продукта можно купить за 319 рублей. Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности в Ростове стоит 82 рубля за литр. В Шахтах его стоимостьравна 75 рублям.Хлеб из ржаной и пшеничной муки также самый дорогой в донской столице. Там за килограмм продукта просят 61 и 53 рубля соответственно. В Таганроге оказался самый дешевый ржаной хлеб - всего 50 рублей за килограмм, а в Миллерово - из пшеничной муки - 44 рубля.При этом самая дешевая морковь - в Ростове: 37 рублей против 41 рубля в Миллерово. Яблоки тоже дешевле в Ростове - 76 рублей за килограмм. В Сальске килограмм стоит 82 рубля.