В Ростове охлажденные куры, молочка и хлеб остаются самыми дорогими в области

Ростов лидирует по стоимости продуктов в донском регионе. О ценах на товары условной продуктовой корзины рассказали в Ростовстате 7 мая.Килограмм охлажденных кур стоит в Ростове 161 рубль, а литр стерилизованного молока 2,5-3,2% жирности - 83. В Миллерово эти продукты обойдутся в 147 и 75 рублей соответственно. Творог ростовчане смогут купить за 355 рублей, когда в Таганроге за него попросят на 43 рубля меньше (312 рублей). Цена за килограмм твердых сычужных сыров в донской столице составляет в среднем 560 рублей, а в Сальске - 532.Вермишель (85 рублей) и картофель (42 рубля) дешевле купить в Миллерово. Там они обойдутся в 80 и 38 рублей. Килограмм соли в Ростове стоит 14 рублей, а в Волгодонске - 12. Цена на хлеб варьируется от 51 до 62 рублей, в зависимости от сорта. В Миллерово изделия из пшеничной муки стоят 44 рубля, а самый дешевый хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки - в Шахтах (50 рублей). В Ростове также завышены цены на рис (66 рублей). В Сальске за него попросят на 23 рубля меньше.Некоторые товары все-таки дешевле покупать в донской столице. В их числе - сливочное масло (528 рублей), сметана (224 рубля) и пшеничная мука (38 рублей).