Загадка и сенсация: в Азове впервые обнаружили штемпель для монет 14-го века

Азовские археологи сделали по-настоящему сенсационную находку. Узнать её ценность удалось только спустя пять лет после обнаружения. Во время раскопок на улице Социалистической среди остатков средневекового жилища исследователи нашли кривобокий бронзовый цилиндр, покрытый слоем коррозии. Его положили в маленькую коробочку и оставили до лучших времён.



Только совсем недавно он дошёл до рук реставратора — и сразу открылась вся важность этой находки.



- При реставрации оказалось, что это штемпель для чеканки серебряных монет, - объяснил археолог Азовского музея-заповедника Пётр Яглов. - Обычно штемпели уничтожались после того, как изнашивались, чтобы они не попали в руки фальшивомонетчиков. Этот экземпляр, видимо, был утерян владельцем и благодаря этому попал нам в руки.



Учёные рассказали, что на территории Азова не встречались монеты с изображением, сделанным на штемпеле. Скорее всего, им пользовались мастера в других регионах.