Археологи из Азова нашли уникальную шахматную фигуру 14-го века

Азовские археологи нашли шахматного ферзя 14-го века. Фигуру обнаружили во время раскопок на месте бывшего кинотеатра «Родина» по адресу: улица Московская, 7.Большинство шахматных фигурок золотоордынского периода, найденных при раскопках, изготовлены из рога. Однако среди экспонатов Азовского музея-заповедника встречаются и исключения.Так, шахматный ферзь, изготовленный в 14-м веке, сделан из дерева. Его обнаружили еще в 1995 году, но долгое время о нем никто не вспоминал - фигурка не значилась даже в каталоге.Загадка этого ферзя - в материале, из которого его вырезали.- Это точно не мореный дуб, - объяснил заведующий отделом археологии Андрей Масловский. - Ксилотомисты пока не могут назвать породу дерева наверняка, но есть предположения, что оно родом из экзотических стран. Возможно, это был гик.