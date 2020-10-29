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Археологи из Азова нашли уникальную шахматную фигуру 14-го века

Археологи из Азова нашли уникальную шахматную фигуру 14-го века
Азовские археологи нашли шахматного ферзя 14-го века. Фигуру обнаружили во время раскопок на месте бывшего кинотеатра «Родина» по адресу: улица Московская, 7.

Большинство шахматных фигурок золотоордынского периода, найденных при раскопках, изготовлены из рога. Однако среди экспонатов Азовского музея-заповедника встречаются и исключения.

Так, шахматный ферзь, изготовленный в 14-м веке, сделан из дерева. Его обнаружили еще в 1995 году, но долгое время о нем никто не вспоминал - фигурка не значилась даже в каталоге.

Загадка этого ферзя - в материале, из которого его вырезали.

- Это точно не мореный дуб, - объяснил заведующий отделом археологии Андрей Масловский. - Ксилотомисты пока не могут назвать породу дерева наверняка, но есть предположения, что оно родом из экзотических стран. Возможно, это был гик.

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