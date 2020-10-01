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Азовские археологи при раскопках нашли поливную тарелку

Азовские археологи при раскопках нашли поливную тарелку
В Азове археологи во время раскопок нашли необычную тарелку. Об этом 2 октября рассказали в отделе археологии Азовского музея-заповедника.

Керамическую поливную тарелку обнаружили во время разбора находок с разведочного шельфа на улице Энгельса, 14. Такие тарелки гончары юго-восточного Крыма производили вплоть до 17-го века. Однако в турецкий период гончарные изделия утратили орнаментацию и перестали служить украшением интерьера жилища. Эта керамика оставалась очень качественной и использовалась русскими жителями Азова.

- Эта находка подтверждает факт того, что культура русских поселенцев конца 18-го века широко использовала вещи, изготовленные еще в турецкий период, - рассказывает заведующий отделом археологии музея Андрей Масловский.

При этом нельзя исключать вероятность того, что их делали мастера, не прекратившие производить такую керамику в городах юго-восточного Крыма.

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