Автомобилистов просят помочь с поисками без вести пропавшего мужчины из Неклиновского района

Фото: ЛизаАлерт

Автомобилистов просят помочь с поисками без вести пропавшего 63-летнего мужчины из Неклиновского района. Житель поселка Александрова Коса не выходит на связь с близкими с 23 февраля.Геннадий Нимченко ушел из дома в первой половине дня, но так и не вернулся. Родственники пытались отыскать его собственными силами, но не смогли. Они обратились в полицию, а также за помощью к волонтерам. Неравнодушные люди распространили ориентировку в социальных сетях.Через несколько дней появилась информация, что Геннадия видели в день исчезновения на автодороге Золотая Коса — Таганрог. Поисковики пытаются понять, куда мужчина пошел дальше.Если вы проезжали по этой автодороге 23 февраля около 15:00, просмотрите записи с видеорегистратора или предоставьте их волонтерам. Для передачи записи обратитесь по номеру: 8 (800) 700-54-52.Рост Геннадия составляет 182 сантиметра, телосложение среднее. У него черные, с проседью, волосы и зеленые глаза. Мужчина носит очки. Последний раз его видели в бежевом свитере, зеленой камуфляжной куртке, коричневой кепке и черных калошах.