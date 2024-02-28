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Автомобилистов просят помочь с поисками без вести пропавшего мужчины из Неклиновского района

Автомобилистов просят помочь с поисками без вести пропавшего мужчины из Неклиновского района
Автомобилистов просят помочь с поисками без вести пропавшего 63-летнего мужчины из Неклиновского района. Житель поселка Александрова Коса не выходит на связь с близкими с 23 февраля.

Геннадий Нимченко ушел из дома в первой половине дня, но так и не вернулся. Родственники пытались отыскать его собственными силами, но не смогли. Они обратились в полицию, а также за помощью к волонтерам. Неравнодушные люди распространили ориентировку в социальных сетях.

Через несколько дней появилась информация, что Геннадия видели в день исчезновения на автодороге Золотая Коса — Таганрог. Поисковики пытаются понять, куда мужчина пошел дальше.

Если вы проезжали по этой автодороге 23 февраля около 15:00, просмотрите записи с видеорегистратора или предоставьте их волонтерам. Для передачи записи обратитесь по номеру: 8 (800) 700-54-52.

Рост Геннадия составляет 182 сантиметра, телосложение среднее. У него черные, с проседью, волосы и зеленые глаза. Мужчина носит очки. Последний раз его видели в бежевом свитере, зеленой камуфляжной куртке, коричневой кепке и черных калошах.
Фото: ЛизаАлерт
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