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В Ростовской области без вести пропал 37-летний мужчина

В Ростовской области без вести пропал 37-летний мужчина
В Ростовской области разыскивают 37-летнего мужчину. Житель поселка Дивного Аксайского района Александр Сироткин не выходит на связь пятые сутки.

Двоюродный брат пропавшего, Павел, рассказал Rostov.ru, что мужчина работал водителем в сети магазинов «Магнит». В тот день Александр ушел утром на 12-часовую смену и с тех пор не вернулся. Коллеги сообщили, что дончанин отработал положенное и ушел. На следующий день Александра видели в соседнем поселке - Дорожном, у центрального магазина.

Родственники не знают, куда мог направиться мужчина. Они написали заявление в полицию и распространили ориентировку в социальных сетях.

Рост Александра составляет 173 сантиметра, у него короткие светлые волосы и среднее телосложение. В день исчезновения пропавший был одет в темно-зеленую камуфляжную куртку-аляску и такого же цвета штаны из плащевки.

Если вам известно что-либо о местонахождении Александра Сироткина, сообщите по телефонам: 8-989-716-43-11 или 8-988-579-96-66 (Павел).

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