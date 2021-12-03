Авиакомпания «Азимут» и Ростовский филиал МГТУ ГА расширяют взаимодействие

Фото: МГТУ ГА

В преддверии Международного дня гражданской авиации студенты Ростовского филиала МГТУ ГА встретились с исполнительным директором авиакомпании «Азимут» Эдуардом Теплицким. Мероприятие состоялось в стенах вуза, где когда-то, очень давно учились и сам Теплицкий, и десятки других сотрудников авиакомпании «Азимут».В приветственном слове директор Ростовского филиала МГТУ ГА, профессор Григорий Акопов рассказал, что студенты вуза очень востребованы во всех авиакомпаниях и аэропортах РФ и ближнего зарубежья, но особый приоритет имеет именно Ростовская область.- За последние годы гражданская авиация в Ростовской области вышла на новый уровень, эффективно функционирует один из лучших аэропортов в стране, построенный с нуля, и созданная на его базе авиакомпания показывает интенсивный рост. Мы как единственный ведомственный вуз на Юге России пытаемся удовлетворить многократно возросший рост на наших инженеров, но наши возможности ограничены, - добавил Григорий Акопов.Авиакомпания «Азимут» - самая молодая российская авиакомпания, выполняющая регулярные пассажирские перевозки. Ее воздушный флот насчитывает 15 самолетов, шесть из которых базируются в Ростове-на-Дону, еще шесть - в Краснодаре и три - в Минеральных Водах. Азимут входит в «Топ-10 авиакомпаний России» по объемам перевозок. В 2020 году парк «Азимута» пополнился двумя новыми самолетами Сухой Суперджет-100.Как рассказал директор «Азимута», к концу 2022 года авиакомпания планирует закончить строительство собственного ангара в Ростове. Он будет рассчитан на два воздушных судна, благодаря чему появится возможность выполнять все виды технического обслуживания гражданских самолетов. Здесь студенты Ростовского филиала МГТУ ГА смогут не только проходить производственную практику, но и получить работу.По словам Эдуарда Теплицкого, сейчас региональный перевозчик держит курс на расширение флота и состава сотрудников. В компании работают 753 специалиста, из них 140 инженеров и 170 бортпроводников. У «Азимута» достаточно обширные планы по развитию, поэтому они с радостью готовы принять на службу всех выпускников и даже студентов Ростовского филиала МГТУ ГА.- Нам требуются сотрудники прежде всего в инженерный отдел техобслуживания и сопровождения, а также в отдел оперативного контроля. Прежде чем получить категорию авиаинженера, будущий сотрудник пройдет два этапа обучения с наставником и квалификационный экзамен. Займет это около года. Вакансии открыты по всем трем базам - Ростов-на-Дону, Краснодар и Минеральные Воды, - отметил Эдуард Теплицкий.Но все представленные на встрече вакансии имеют обязательное требование к соискателю – это наличие профильного авиационного образования. Именно это образование и получают студенты Ростовского филиала МГТУ ГА. Поэтому и без того плотное взаимодействие авиационного вуза и авиакомпании «Азимут» было решено расширить.Руководители вуза и авиакомпании анонсировали ряд инициатив по развитию кооперации, для студентов будет предложен пакет специальных условий от авиакомпании, включающий в себя даже льготный перелет на самолетах авиакомпании «Азимут».В конце встречи исполнительный директор «Азимута» ответил на вопросы студентов, подробно рассказал о требованиях к кандидатам. Кроме того, он пригласил ребят для ознакомительной встречи на базе авиакомпании, где они смогут поближе познакомиться с устройством современных самолетов, узнать больше о будущей профессии и пообщаться с будущими коллегами по работе.Филиал МГТУ ГА – единственное высшее учебное заведение на Юге России, где готовят профессиональные кадры для гражданской авиации. Уникальный вуз с более чем 50-летней историей постоянно развивается. Четыре года назад здесь открылось очное отделение, на котором уже учатся около 200 студентов. Это позволит обеспечить авиационные предприятия Юга России новыми высококвалифицированными кадрами. Заключено более 100 соглашений с ведущими аэропортами и авиационными предприятиями для прохождения практики будущими специалистами. Выпускники МГТУ ГА пользуются спросом во всех авиакомпаниях и аэропортах РФ и ближнего зарубежья.