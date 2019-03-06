В Ростовском филиале МГТУ ГА выпускники получили дипломы





В Ростове-на-Дону студенты МГТУ ГА получили дипломы о завершении обучения. Церемония награждения состоялась 7 марта.



В 2019 году единственный на Юге России авиационный вуз окончили около 100 студентов. МГТУ ГА готовит профессионалов, которые востребованы на профильных предприятиях. Дипломы университета признаются не только в нашей стране, но и во всем мире.



По словам директора Ростовского филиала МГТУ ГА, профессора Григория Акопова, выпускники заведения востребованы во всем мире и после обучения получают хорошие рабочие места.

- Ростовский филиал МГТУ ГА уже 50 лет готовит профессиональные кадры для гражданской авиации, - отметил Григорий Акопов. - Университет выпускает настоящих профессионалов, которые работают в крупнейших авиационных компаниях Юга России. В преддверии полувекового юбилея мы решили провести конференцию «АвиаТранс». Кроме того, мы организовали встречу выпускников вуза. На нашем сайте создан раздел, где вы можете зарегистрироваться для участия (http://rfmstuca.ru/component/content/article/869).



На торжественной церемонии вручения дипломов присутствовал руководитель Южного межрегионального территориального управления Росавиации Владимир Исаев. Он высказал слова благодарности сотрудникам вуза и поздравил выпускников.

- На юге страны все больше и больше развивается гражданская авиация, - отметил Владимир Исаев. – Именно поэтому отрасль заинтересована в специалистах МГТУ ГА. Стоит отметить высокий уровень профессиональной подготовки, которую студенты получают на базе этого университета.



Также на мероприятии присутствовал заместитель начальника управления государственного авиационного надзора ЮФО Геннадий Кулешов. Он пожелал выпускникам карьерного роста и успехов в работе. Кроме того, он выразил уверенность, что каждый из специалистов сможет достичь высот в профессиональной деятельности.

- Я работаю авиационным диспетчером и служу в войсковой части, - рассказал бывший студент вуза Сергей Шапкин. - По завершении обучения у меня появилась возможность реализоваться в авиационной сфере.



После торжественной церемонии вручения дипломов все выпускники вышли на улицу. Там они все вместе сделали традиционное фото, позируя на фоне здания Ростовского филиала МГТУ ГА.