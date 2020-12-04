Ростовский филиал МГТУ ГА - надежный источник кадров для гражданской авиации

Больше 50 лет Ростовский филиал МГТУ ГА готовит специалистов различных отраслей гражданской авиации. Выпускники уникального на Юге России вуза востребованы в крупнейших авиакомпаниях и аэропортах России и ближнего зарубежья.Только через ростовский аэропорт Платов ежегодно проходит около четырех миллионов авиапассажиров. По России этот показатель - 121 миллион пассажиров в год. Гражданская авиация является мощнейшим двигателем экономики и глобальной транспортной сетью. В связи с этим в 1996 году ООН приняла решение сделать 7 декабря Всемирным днем гражданской авиации.За безопасные и комфортные перелеты людей отвечают сотни специалистов гражданской авиации, которых готовят в специализированных вузах. На Юге России уникальной кузницей квалифицированных кадров является Ростовский филиал Московского государственного технического университета гражданской авиации (МГТУ ГА). За 50 лет работы Ростовский филиал МГТУ ГА выпустил несколько десятков тысяч специалистов, которые ежедневно обеспечивают бесперебойную работу десятков в авиакомпаний и авиапредприятий в России и за рубежом.По словам директора Ростовского филиала МГТУ ГА, профессора Григория Акопова, студенты вуза получают фундаментальные знания и по окончании обучения становятся высококвалифицированными специалистами.Директор вуза с гордостью говорит, что выпускники Ростовского филиала МГТУ ГА очень востребованы в предприятиях авиационной сферы. Наглядным подтверждением является 100-процентная трудоустроенность по специальности.Спрос на квалифицированные кадры в сфере гражданской авиации растет постоянно. Так, в 2018 году Ростовский филиал МГТУ ГА открыл очную форму обучения, а на территории старого аэропорта на проспекте Шолохова в Ростове открылся новый корпус.- уверен профессор Акопов.Уникальный на Юге России вуз активно сотрудничает с крупнейшими международными предприятиями гражданской авиации страны и мира. Более сотни авиационных компаний Юга России заключили договоры с вузом, чтобы обеспечить студентов практикой. Кроме того, руководители этих компаний регулярно встречаются с учащимися, проводят лекции и практические занятия. К примеру, в ближайшее время директор управления безопасности полетов авиакомпании «Азимут» прочитает студентам лекцию на тему: «Внедрение системы управления безопасностью полетов в авиакомпаниях РФ».Ростовский филиал МГТУ ГА заслуженно пользуется уважением далеко за пределами донского региона. С каждым годом все больше студентов из других регионов приезжают сюда на учебу.