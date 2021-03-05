В Ростове выпускникам филиала МГТУ ГА торжественно вручили дипломы

Ростовский филиал Московского государственного технического университета гражданской авиации (МГТУ ГА) вручил дипломы более 100 бакалаврам различных направлений, получившим образование на заочной форме. Торжественное мероприятие состоялось 5 марта.Будущих специалистов поздравили с окончанием учебы, учитывая все ограничительные меры, связанные с COVID-19. Директор филиала профессор Григорий Акопов выступил с приветственным словом и вручил выпускникам дипломы и грамоты.- Я хочу всех вас поздравить с окончанием университета! Теперь вы дипломированные специалисты и должны гордо носить звание выпускников МГТУ ГА, - отметил Григорий Акопов. - Спасибо за добросовестное отношение к учебе и университету. Желаю вам успехов в работе и карьерного роста. Надеюсь, эти дипломы, которые вы сегодня получаете, станут началом пути к вершинам гражданской авиации.Профессор рассказал, что на базе ростовского филиала функционируют курсы дополнительного профессионального образования, поэтому студенты и выпускники университета смогут освоить специальности не только технического направления, но и других сфер.После официальной части выпускники сделали на память фотографии с сотрудниками МГТУ ГА и поздравили друг друга с успешным окончанием вуза.Ростовский филиал государственного технического университета гражданской авиации является единственным учебным заведением в России, где готовят профессиональные кадры. Чтобы обеспечивать авиационные предприятия юга страны новыми высококвалифицированными специалистами, в вузе открыли очную форму обучения. Благодаря обучению в МГТУ ГА студенты могут проходить практику в сотне ведущих аэропортов и авиационных предприятий.Около двух лет назад филиалу передали одно из зданий центра аэронавигации на территории бывшего аэропорта Ростова-на-Дону. В скором времени его введут в эксплуатацию, и студенты смогут обучаться в комфортных условиях нового корпуса.Ежегодно в стенах филиала МГТУ ГА проводят международную конференцию «Авиантранс». Ее участниками становятся представители авиационной отрасли и крупнейших авиакомпаний России, стран СНГ и зарубежья. Именно там выпускники особенно востребованы.