«Ауди» жителя Ростова арестовали за долги по ЖКУ



Иномарку жителя Ростова арестовали за долги за жилищно-коммунальные услуги. Об этом рассказали в службе судебных приставов Ростовской области.



Общий долг ростовчанина за газ, тепло и электроэнергию составил 141 819,70 рублей. Так как он не внес плату, судебный пристав-исполнитель направил запросы в регистрирующие органы и банки. В результате выяснилось, что должник владеет иномаркой «Ауди А8» 2004 года выпуска.

- Незамедлительно был составлен акт описи ареста данного автомобиля, - рассказали в пресс-службе ФССП Ростовской области. - И теперь если в установленные законом сроки должник не рассчитается с долгами по ЖКХ, то его автомобиль «уйдет с молотка», а все вырученные средства пойдут в счет долга.