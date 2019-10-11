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В Ростовской области судебный пристав год прощал долги должникам

В Ростовской области судебный пристав год прощал долги должникам
В Ростовской области суд вынес приговор судебному приставу, который вносил ложные сведения в документы.

Сотрудник ФССП, чтобы создать видимость снижения числа находящихся у него исполнительных производств, в течение 2018 года вносил в официальные документы сведения об оплате взыскиваемых средств. Затем он распечатывал постановление об окончании исполнительного производства и вшивал его в дело.
- Эти действия судебного пристава привели к тому, что с должников не были взысканы более 190 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре Ростовской области.

В ходе расследования сотрудник ФССП попросил прекратить уголовное дело и назначить ему штраф. Суд учёл, что подсудимый свою вину признал, ранее к уголовной ответственности не привлекался, совершил преступление средней тяжести.

В настоящее дело уголовное дело прекращено. Бывшему судебному приставу назначен судебный штраф в размере 40 тыс. руб.

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