В Ростовской области судебный пристав год прощал долги должникам



В Ростовской области суд вынес приговор судебному приставу, который вносил ложные сведения в документы.



Сотрудник ФССП, чтобы создать видимость снижения числа находящихся у него исполнительных производств, в течение 2018 года вносил в официальные документы сведения об оплате взыскиваемых средств. Затем он распечатывал постановление об окончании исполнительного производства и вшивал его в дело.

- Эти действия судебного пристава привели к тому, что с должников не были взысканы более 190 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре Ростовской области.



В ходе расследования сотрудник ФССП попросил прекратить уголовное дело и назначить ему штраф. Суд учёл, что подсудимый свою вину признал, ранее к уголовной ответственности не привлекался, совершил преступление средней тяжести.



В настоящее дело уголовное дело прекращено. Бывшему судебному приставу назначен судебный штраф в размере 40 тыс. руб.