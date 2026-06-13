Аслан Хуаде поздравил юных дончан, и вручил золотой знак ГТО 80-летнему пенсионеру

Фото: СУ СКР по Ростовской области

В День России, 12 июня, руководитель Следственного управления Следственного комитета РФ по Ростовской области, генерал-лейтенант юстиции Аслан Хуаде приехал в Донецк, чтобы поздравить юных дончан и вручить золотые значки ГТО.Мероприятие, проходившее в доме культуры «Шахтер», началось с вручения паспортов девяти лучшим школьникам – шести девушкам и трем юношам. Для них получение паспорта стало важным шагом во взрослую жизнь, символизирующим обретение гражданских прав и обязанностей.Перед церемонией вручения знаков ГТО Аслан Хуаде обратился к собравшимся с приветственной речью, поздравив жителей Донецка с государственным праздником. Он особо подчеркнул уникальный характер города, отметив его трудовые традиции и важность таких понятий, как товарищество, уважение к семье и старшим.- Родина нуждается в людях, которые умеют быть готовыми, – заявил генерал-лейтенант юстиции. – Готовыми трудиться, учиться, держать удар, прийти на помощь, защищать слабого и поддерживать семью, не отступать перед трудностями.Особое внимание в своем выступлении Аслан Хуаде уделил спортивным достижениям жителей Донецка. В этот день были подведены итоги конкурса ГТО, и золотые значки получили самые достойные. Среди награжденных оказалось поистине выдающееся достижение – 80-летний Анатолий Вайда, ветеран пожарной службы, показавший впечатляющую силу духа и спортивную форму.Анатолий Андреевич, который долгие годы посвятил спасению жизней и руководил пожарной частью Донецка, после выхода на пенсию не утратил активности. Он продолжает работать в городском совете ветеранов и активно занимается спортом, доказывая, что возраст – не преграда для стремления к совершенству.Аслан Хуаде подчеркнул, что, несмотря на скромные размеры золотого знака, за ним стоит колоссальная работа. Он отметил, что пример Анатолия Вайды и многих других жителей Донецка наглядно демонстрирует, что готовность к спортивным свершениям и стремление быть лучшими не зависят от возраста.