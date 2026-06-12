Аслан Хуаде поздравил ветерана в Белой Калитве и вручил паспорта юным дончанам

- Здоровья вам и долгих-долгих, еще больших лет жизни, живите, радуйтесь. У вас прекрасные внуки, правнуки, семья замечательная. Жизнь вот сейчас настает такая, что нужно жить и радоваться. Поэтому мы вам желаем жить долго и счастливо.

- Дорогие ребята, у каждого из вас впереди большая дорога. Пусть вам хватит характера на добрые дела, терпения на учебу и силы на труд. Берегите свой паспорт. Но еще больше берегите свое доброе имя, - обратился к молодежи Аслан Хуаде.

- День России - это особенный праздник, который символизирует единство всех народов нашей замечательной страны. Хочется всех, кто живет в России, поздравить с праздником, - заключил глава следственного управления.

Фото: СУ СКР по Ростовской области

Накануне Дня России, 11 июня, руководитель следственного управления СК России по Ростовской области генерал-лейтенант юстиции Аслан Хуаде приехал в Белую Калитву. Он навестил ветерана Великой Отечественной войны Петра Федоровича Соловьева, которому в этом году исполнилось 100 лет.Встреча прошла в теплой семейной атмосфере. Петр Федорович рассказал гостям о военных годах, вспомнил свою семью и даже исполнил песню.Петр Соловьев родился 3 февраля 1926 года в деревне Большое Загорье Карамышевской волости Псковской области.На его долю выпало много тяжелых испытаний. В 1937 году на мать Петра Федоровича написали ложный донос. Чтобы избежать ареста, семья с двумя детьми уехала в Ленинград. После начала войны отца и старшего брата мобилизовали. Оба погибли, защищая Родину.В 1942 году Петра Федоровича эвакуировали из блокадного Ленинграда в Сталинград. В начале 1943 года вместе с другими детьми его направили работать на самолетостроительный завод.В июне 1943 года он приписал себе год и обратился в военкомат с просьбой отправить его на фронт. Юношу направили учиться в Уфимское пехотное общевойсковое училище. С февраля по август 1944 года Петр Соловьев участвовал в боевых действиях. Он был командиром взвода, прошел путь от Гомеля до Варшавы и получил ранение.Ветеран награжден орденом Красной Звезды, медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и орденом Отечественной войны I степени.После войны Петр Федорович работал на Новочеркасском химическом заводе. В 1958 году он переехал в Белую Калитву. Там более 36 лет трудился на Белокалитвинском металлургическом заводе.Аслан Хуаде поздравил ветерана с наступающим праздником.В этот же день руководитель следственного управления вместе с коллегами принял участие в торжественном вручении паспортов. Документы из рук Аслана Хуаде получили 12 юношей и девушек.После церемонии участники почтили память пяти бойцов, погибших в зоне СВО. Их семьям передали ордена Мужества.