Аслан Хуаде опроверг слухи о своем увольнении с поста главы СУ СКР по Ростовской области
Руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Ростовской области Аслан Гарунович Хуаде прокомментировал распространившиеся в СМИ слухи о своей отставке. Чиновник заявил, что по‑прежнему исполняет служебные обязанности и находится на рабочем месте.
Слухи о моем увольнении сильно преувеличены. Мы с вами разговариваем в моем служебном кабинете. Я никуда не уволился. Продолжаю исполнять свои служебные обязанности, - заявил руководитель.
Разъясняя ситуацию в интервью порталу Donday он подтвердил, что подал документы для участия в предварительном голосовании для последующего возможного выдвижения на выборы в Государственную Думу от партии «Единая Россия» — но подчеркнул, что это ещё не означает выдвижения на выборы.
Глава следственного управления также разъяснил, как будут развиваться события в случае его избрания в Госдуму. Согласно закону, депутат не может находиться на государственной или муниципальной службе, а также заниматься предпринимательской деятельностью. Поэтому, если Хуаде станет депутатом, он подаст рапорт об отставке в установленном порядке.
На текущий момент Аслан Хуаде продолжает исполнять свои обязанности. В случае официального выдвижения в качестве кандидата он планирует уйти в отпуск до завершения избирательной кампании.
Комментируя ажиотаж вокруг своей персоны, чиновник иронично заметил, что постоянные прогнозы об отставке высокопоставленных лиц рано или поздно могут сбыться — и тогда такие публикации будут считаться «не беспочвенными». Однако сейчас, подчеркнул Хуаде, он работает в штатном режиме, а появившиеся ранее сообщения о его увольнении оказались преждевременными.