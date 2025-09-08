ЗАГС назвал редкие имена новорожденных в Ростовской области в начале сентября

Фото: Donday

В начале осеннего периода ростовский орган ЗАГС представил информацию об эксклюзивных именах, которыми нарекали младенцев в области. Информация была размещена на официальном портале организации 8 сентября.Среди женских имен особо выделялись Вирсавия, Севги, Миа и Менеса. Вирсавия имеет корни в древнееврейском имени Бат-Шеба, интерпретируемом как "дочь клятвы" или "дочь Савы". В то же время наибольшую популярность среди женских имен получили София (432), Мария (385), Ева (372), Варвара (341) и Анна (323).Представители ЗАГСа также отметили редкие мужские имена, такие как Даниль, Багандали, Ахиллес и Альпаслан. Имя Даниль имеет еврейское происхождение и представляет собой вариант имени Даниил. С иврита "Даниил" переводится как "Бог – мой судья" или "Божий суд". Оно связано с библейским героем Даниилом, известным своим разумом и даром толкования сновидений.В рейтинге наиболее востребованных мужских имен первые позиции заняли Михаил (477), Александр (451), Артем (394), Иван (325) и Матвей (340).