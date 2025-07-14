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ЗАГС назвал уникальные и популярные имена новорожденных в июле в Ростовской области

ЗАГС назвал уникальные и популярные имена новорожденных в июле в Ростовской области

В Ростовской области в июле текущего года были зарегистрированы необычные имена новорожденных. Информация об этом появилась в аналитическом отчете ЗАГСа 14 июля.

Одним из наиболее выделяющихся женских имен стало Салатын. Это имя татарского происхождения, сочетающее в себе корни имен Сала и Алтын, что переводится как "здоровая и золотая".

В списке редких имен для девочек также оказались Нира, Сафелия, Хадия и Самийя.

Лидерами по популярности среди женских имен стали София (323), Мария (290), Ева (283), Варвара (262) и Анна (238).

Среди мальчиков редкое имя Матевос заняло первое место. Предполагается, что имя имеет армянские корни и связано с именем апостола Матфея, известного в армянской традиции как Матевос. Это имя с богатой историей символизирует верность, мудрость и духовность.

Среди редких мужских имен также были отмечены Хабиббек, Умит, Рустам-Али и Мохьаммад. Самыми востребованными именами для мальчиков стали Михаил (359), Александр (336), Артем (301), Иван (272) и Матвей (270).
Фото: Нейросеть
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