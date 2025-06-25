Редкие и популярные имена детей в июне в Ростовской области назвал ЗАГС

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По информации, предоставленной аналитическим реестром ЗАГС Ростовской области, в июне 2025 года были зарегистрированы младенцы с необычными именами.Среди женских имен, присвоенных новорожденным, обращают на себя внимание Лианна и Чанатхон. Последнее имя может быть истолковано, как "сердечная госпожа" или "душевная госпожа". Также редкими стали Сарвиназ, Илиана и Мона.Вместе с тем наиболее популярными по-прежнему остаются традиционные имена: София (287), Мария (256), Ева (246), Варвара (239) и Анна (222).Среди мужских имен одним из самых уникальных стало Альпарслан, имеющее тюркские корни и означающее "храбрый лев". В регионе также зарегистрированы имена Валерьян, Демис, Нодар и Вагиф.Самыми востребованными мужскими именами стали Михаил (325), Александр (302), Артем (275), Иван (248) и Матвей (247).