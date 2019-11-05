Беременная ростовчанка Костенко устроила откровенную фотосессию с мужем



Ростовчанка Анастасия Костенко опубликовала откровенный кадр с супругом Дмитрием Тарасовым. Пара, у которой скоро родится второй ребёнок, решила порадовать себя «горячей» фотосессией.



Костенко надела облегающее короткое платье бордового цвета, которое одновременно подчёркивает её круглый животик и стройные длинные ноги. Наряд девушки — с длинным рукавом и высоким воротом, она обула чёрные элегантные туфли на высоком каблуке. На контрасте с её образом Дмитрий Тарасов решил сфотографироваться с голым торсом. Он надел рваные джинсы, белые кроссовки и кепку.



Фолловеры оценили такую идею для фотосессии. Они оставили десятки комментариев под постом. За сутки снимок на страничке Костенко набрал почти 79 тысяч «лайков», на странице Тарасова — около 59 тысяч.



Напомним, пара объявила о второй беременности Анастасии в начале сентября. Малыш появится зимой 2020 года. У супругов уже есть ребёнок — годовалая Милана. Костенко и Тарасов не раскрывают пол ребёнка, при этом подписчики уверены, что у них родится мальчик. Многие заметили, что во время второй беременности девушка похорошела. Она не сидит дома, а продолжает посещать занятия в школе Останкино, к тому же уделяет много времени дочке.