В донском парламенте прошли нулевые слушания проекта областного бюджета на 2024, 2025 и 2026 годы

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В Законодательном Собрании Ростовской области 14 ноября состоялись публичные слушания проекта областного бюджета на 2024-й и плановый период 2025-2026 годов. В обсуждении участвовали донские парламентарии, представители исполнительной власти, председатель и члены Общественной палаты Ростовской области, а также жители Дона, представители общественных организаций.Проект закона представила заместитель губернатора – министр финансов Лилия Федотова.Формировался бюджет на основе прогноза социально-экономического развития Ростовской области на 2024-2026 годы, основных направлений бюджетной и налоговой политики с учетом поручений президента и правительства страны и задач, поставленных губернатором Ростовской области.Безусловным приоритетом проекта регионального бюджета остается выполнение всех социальных обязательств перед гражданами Ростовской области. Лилия Федотова подчеркнула, что задач стоит много, но особое внимание уделяется национальным целям путем реализации региональных программ и проектов.— К первому чтению доходы областного бюджета-2024 составляют около 285 миллиардов рублей. Если сравнить с аналогичным периодом, когда мы рассматривали в первом чтении бюджет 2023 года, это плюсом 12 миллиардов рублей, — обнародовала цифры Лилия Федотова. — Расходы предусматриваются в объеме более 300 миллиардов рублей и тоже с ростом на 24 миллиарда рублей соответственно. Собственные доходы нашего бюджета, налоговые и неналоговые, составят 229 миллиардов рублей. Это на 30 миллиардов больше по сравнению с данными в первом чтении в 2023 году.Традиционно в бюджете Ростовской области ключевой остается социальная направленность. Расходы на социальную сферу составляют порядка 66%. Например, в 2024 году на соцполитику предусмотрено 78 миллиардов рублей, на образование — 75 миллиардов рублей, а на здравоохранение — более 35 миллиардов рублей (увеличились на 28%).— Это целая цепь мероприятий, целые программы, которые предусматривают развитие здравоохранения в Ростовской области, — добавила Лилия Федотова.«Бюджет развития» в проекте на 2024 год к первому чтению составит более 24% всех расходов, или 73 млрд рублей. В первую очередь, это завершение работ по переходящим объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта государственной и муниципальной собственности. Запланировано строительство школ и детских садов и других объектов социальной инфраструктуры.Председатель ЗС РО Александр Ищенко отметил, что доходы и расходы стабильно растут. Но самое важное — удается обеспечивать баланс между социальной направленностью областного бюджета и необходимостью развития инфраструктуры.Ко второму чтению параметры регионального бюджета преобразятся. По словам министра финансов Ростовской области, они увеличится и по доходам, и по расходам.