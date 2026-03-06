Росимущество выставило на торги активы крупного зернотрейдера «Родные поля»

Фото: Donday

Росимущество объявило аукцион по продаже 100% долей уставного капитала ООО «Родные поля», одного из ведущих зернотрейдеров Ростовской области. Информация о торгах появилась на официальном сайте «ГИС Торги», привлекая внимание участников аграрного и логистического рынков.Речь идет об изъятом по иску Генпрокуратуры имуществе ООО «Родные поля». Надзорное ведомство обратилось в суд в декабре 2024 года с требованием национализировать ООО «Родные поля» (ранее — ТД «РИФ»). Основанием для этого стало второе гражданство бенефициара компании Петра Ходыкина в Сент-Китс и Невисе.Суд счел, что ООО «Родные поля» считается стратегическим хозяйственным предприятием. Компания «Родные поля» специализируется на закупке и продаже сельскохозяйственной продукции на внутреннем рынке и поставках этой продукции за рубеж. К слову, донская компания являлась пятым крупнейшим российским экспортером.Компания работала в порту «Азов» Ростовской области и лидировала по перевалке в нем сыпучих грузов. Капитализация «Родных полей» в 2025 году оценивалась в 58 млрд рублей. В её активы входят 11 морских судов, грузовой терминал, железнодорожный подвижный состав и более 200 объектов инфраструктуры.Так как ООО «Родные поля» считалось стратегическим предприятием, для участия иностранного резидента в деятельности стратегического предприятия необходимо специальное разрешение, которого у Петра Ходыкина не было.В результате судебных разбирательств в феврале прошлого года все активы ООО «Родные поля» передали в доход государства. А вот приватизировать имущество компании должны в период с 2026 по 2028 годы.В ходе приватизации Росимущество предлагает 100% долей национализированного зернотрейдера на аукционе. Стартовая цена лота, включающего активы в Ростовской области (19,74 га земли), зерновой терминал в порту Азова, склады, инфраструктуру и девять судов, составляет 11,7 млрд рублей. Прием заявок продлится до 31 марта, а итоги торгов будут объявлены через девять дней после его завершения.