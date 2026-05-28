Активы крупного зернотрейдера Ростовской области дважды не смогли продать на торгах

Крупнейший зернотрейдер Ростовской области АО «Родные поля» (бывший ТД «РИФ») в третий раз пытаются продать с молотка. Имущество было национализировано из-за гражданства бенефициара, однако прошлые аукционы провалились из-за отсутствия покупателей.

На сайте «ГИС Торги» опубликовано объявление о проведении уже третьего по счету аукциона по продаже 100% долей в уставном капитале АО «Родные поля». Стартовая цена лота осталась на прежнем уровне — 11,7 миллиарда рублей.

Два предыдущих аукциона не состоялись из-за отсутствия заявок от потенциальных инвесторов.

За 11,7 миллиарда рублей покупатель получит масштабный имущественный комплекс, включающий:
Землю и недвижимость: участок площадью 19,74 га с объектами в Ростовской области.
Логистику: зерновой терминал в порту Азова и складские мощности в Ростове-на-Дону.
Флот: флотилию из девяти судов.

Прием заявок от претендентов продлится до 21 июня. Сами торги назначены на 24 июня (спустя три дня после окончания приема заявок).
Фото: Нейросеть
