Активы крупного зернотрейдера Ростовской области дважды не смогли продать на торгах

Крупнейший зернотрейдер Ростовской области АО «Родные поля» (бывший ТД «РИФ») в третий раз пытаются продать с молотка. Имущество было национализировано из-за гражданства бенефициара, однако прошлые аукционы провалились из-за отсутствия покупателей.На сайте «ГИС Торги» опубликовано объявление о проведении уже третьего по счету аукциона по продаже 100% долей в уставном капитале АО «Родные поля». Стартовая цена лота осталась на прежнем уровне — 11,7 миллиарда рублей.Два предыдущих аукциона не состоялись из-за отсутствия заявок от потенциальных инвесторов.За 11,7 миллиарда рублей покупатель получит масштабный имущественный комплекс, включающий:Землю и недвижимость: участок площадью 19,74 га с объектами в Ростовской области.Логистику: зерновой терминал в порту Азова и складские мощности в Ростове-на-Дону.Флот: флотилию из девяти судов.Прием заявок от претендентов продлится до 21 июня. Сами торги назначены на 24 июня (спустя три дня после окончания приема заявок).