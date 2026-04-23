В Ростовской области на повторные торги выставили активы крупнейшего зернотрейдера

В Ростовской области Росимущество вновь пытается продать активы ООО «Родные поля». Сообщение про торги появилось на площадке ГИС Торги.Компания, ранее известная как ТД «РИФ», была национализирована по решению суда из-за наличия у основного бенефициара, Петра Ходыкина, гражданства Сент-Китс и Невис. Это стало основанием для изъятия активов. Так как предприятие было признано стратегическим, и его деятельность иностранными резидентами требовала специального разрешения.На торги выставлен полный пакет акций компании за 11,7 миллиарда рублей. В лот входят значительные активы: земельный участок площадью 19,74 гектара, зерновой терминал в порту Азова, склады и инфраструктура в Ростове-на-Дону, а также флот из девяти судов. Заявки на участие принимаются до 18 мая.Это уже вторая попытка продажи. Первый аукцион, прошедший в марте 2026 года, не привлек потенциальных покупателей – не было подано ни одной заявки. Цена на этот раз осталась неизменной.Напомним, ООО «Родные поля» занимало пятое место среди российских экспортеров зерна и было лидером по перевалке сыпучих грузов в порту Азова. По оценкам 2025 года, капитализация компании составляла 58 миллиардов рублей.В состав активов входили 11 морских судов, грузовой терминал, железнодорожный транспорт и более 200 единиц инфраструктуры. После судебных разбирательств, завершившихся в феврале 2025 года, все имущество перешло в собственность государства. По планам, приватизация активов будет проходить в период с 2026 по 2028 годы.Пока что найти покупателя на столь крупный актив оказывается непростой задачей.