Свидетель из правительства не ответила на вопросы по делу экс-замгубернатора Дона

Фото: Дондей

В Октябрьском районном суде Ростова прошло очередное заседание по делу бывших заместителей губернатора Ростовской области Виктора Гончарова и Константина Рачаловского. К делу также привлечены первый замминистра сельского хозяйства Ольга Горбанева и бывший владелец агрокластера «Евродон» Вадим Ванеев. Их обвиняют в мошенничестве и превышении должностных полномочий.Начался допрос свидетелей. Первой допросили эксперта отдела судебной договорной работы правительства Ростовской области Елену Венецкую. На прошлом заседании Венецкая рассказала о предоставлении субсидий двум компаниям на сумму 155 млн рублей в 2018 году. Эти деньги предназначались для компенсации расходов по кредитным обязательствам, но задолженность осталась непогашенной.Документы, подтверждающие законность выдачи субсидий, были уничтожены из-за окончания срока хранения. Адвокаты Виктора Гончарова задали свидетелю вопросы, касающиеся документации по делу. Однако свидетель не смогла дать ответа.Виктор Гончаров тоже решил задать вопросы Венецкой. Они касались получения субсидий, а также выявленных нарушений при проверке документов на их выделение. Но ясного ответа не последовало. Кроме того, экс-замгубернатора указал, что предприятия, которые якобы не получили субсидии, продолжают функционировать и создали тысячи рабочих мест.Заседание отложили из-за отсутствия других свидетелей.