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Из-за слива нечистот малые реки Таганрога находятся в проблемном состоянии

Из-за слива нечистот малые реки Таганрога находятся в проблемном состоянии

На заседании городской думы Таганрога центральным вопросом обсуждения стало экологическое состояние Таганрогского залива и городской территории. С докладом выступила Елена Ельникова, руководитель отдела защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Критическим моментом остается загрязнение местных водных артерий. Несмотря на то, что воды Таганрогского залива оцениваются как "слегка загрязненные", малые реки Таганрога остро нуждаются в улучшении. В реки Малая и Большая Черепахи систематически попадают отходы жилого и строительного происхождения, несанкционированно сбрасывается мусор, незаконно подсоединяются ливневые канализации, а толщина донных отложений местами доходит до четырех метров.

Необходимо отметить, что всего несколько месяцев назад в реке Малая Черепаха наблюдались непрозрачные белые участки, которые, как выяснилось, возникли из-за точечного слива стоков с частного участка.
Фото: Donday
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