Сотрудник автомойки в Ростове угнал и разбил машину клиента



Житель Ростова лишился автомобиля, воспользовавшись услугами автомойки. Случай произошёл в Ворошиловском районе города.



Ростовчанин оставил ключи от своей «Шкоды» работнику автомойки. Когда пришло время забирать машину, ни иномарки, ни сотрудника сервиса на месте не оказалось. Автовладелец обратился в полицию.

- Подозреваемого в угоне автомобиля задержали сотрудники ГИБДД, - сообщили 30 января в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – 56-летний мужчина решил съездить на машине клиента по своим делам. По дороге он не справился с управлением и допустил столкновение с другой машиной.



В отношении работника автомойки возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».