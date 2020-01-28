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Сотрудник автомойки в Ростове угнал и разбил машину клиента

Сотрудник автомойки в Ростове угнал и разбил машину клиента
Житель Ростова лишился автомобиля, воспользовавшись услугами автомойки. Случай произошёл в Ворошиловском районе города.

Ростовчанин оставил ключи от своей «Шкоды» работнику автомойки. Когда пришло время забирать машину, ни иномарки, ни сотрудника сервиса на месте не оказалось. Автовладелец обратился в полицию.
- Подозреваемого в угоне автомобиля задержали сотрудники ГИБДД, - сообщили 30 января в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – 56-летний мужчина решил съездить на машине клиента по своим делам. По дороге он не справился с управлением и допустил столкновение с другой машиной.

В отношении работника автомойки возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

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