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Минприроды проведет проверку по факту слива отходов в реку Дон

Минприроды проведет проверку по факту слива отходов в реку Дон
Минприроды Ростовской области проведет проверку по факту слива нечистот в реку Дон. Об этом сообщили 20 июля в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Ранее местные жители сообщили, что на набережной неизвестные сливали нечистоты в реку Дон. Горожане утверждали, что виной тому - ресторан, расположенный на улице Береговой, 10. Жижа ярко-рыжего цвета вытекала из трубы прямо в водоем.

Сотрудники Минприроды обратили внимание на проблему. На место уже отправили специалистов. Они должны определить место сброса отходов и принять меры по их ликвидации.
Фото: СоцСети
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