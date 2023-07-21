Минприроды проведет проверку по факту слива отходов в реку Дон

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Минприроды Ростовской области проведет проверку по факту слива нечистот в реку Дон. Об этом сообщили 20 июля в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.Ранее местные жители сообщили, что на набережной неизвестные сливали нечистоты в реку Дон. Горожане утверждали, что виной тому - ресторан, расположенный на улице Береговой, 10. Жижа ярко-рыжего цвета вытекала из трубы прямо в водоем.Сотрудники Минприроды обратили внимание на проблему. На место уже отправили специалистов. Они должны определить место сброса отходов и принять меры по их ликвидации.