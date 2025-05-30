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Администрацию Батайска покидают сразу три сотрудника

В администрации Батайска сразу три сотрудника покидают свои посты. Об этом сообщило издание «Батайское время».

Татьяна Ермилова, заместитель главы администрации по внутренней политике, уходит с должности. Её последний рабочий день — 30 мая. Она написала заявление по собственному желанию, но причины её ухода остаются неизвестными. Татьяна Ермилова занимала этот пост с 2022 года, до этого она работала в администрации на других должностях.

Ольга Алтухова, управляющий делами администрации, также уходит. Она отдала работе в мэрии более десяти лет. По информации издания, она находится в отпуске с последующим увольнением.

Третьим сотрудником, покидающим администрацию, стал пресс-секретарь Дмитрий Карзаев. Он освободит свою должность 2 июня, проработав на этом месте чуть меньше года.

Напомним, что в апреле свой пост покинул глава администрации Батайска Роман Волошин.
Фото: Батайское время
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