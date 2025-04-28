Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Глава администрации Батайска Роман Волошин покинул свой пост

Глава администрации Батайска Роман Волошин покинул свой пост
Глава Батайска Роман Волошин покинул пост. Об этом он сообщил 28 апреля. Заявление было сделано после визита в город временно исполняющего обязанности губернатора Ростовской области. По словам Юрия Слюсаря, городская дума на ближайшем заседании, которое пройдет до конца мая, объявит о проведении конкурса на должность главы города.

В 2020 году Волошин занял пост первого заместителя главы администрации Батайска. В конце мая 2022-го, после ухода Геннадия Павлятенко, он временно возглавил город. В августе того же года Волошина официально избрали главой администрации Батайска. На конкурсе он набрал 59 баллов из 60 и получил поддержку 20 из 22 депутатов.

По данным портала DonDay, место главы администрации города может занять Валентин Кукин, замминистра ЖКХ Ростовской области.
Фото: тг-канал Романа Волошина
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.