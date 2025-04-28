Глава администрации Батайска Роман Волошин покинул свой пост

Фото: тг-канал Романа Волошина

Глава Батайска Роман Волошин покинул пост. Об этом он сообщил 28 апреля. Заявление было сделано после визита в город временно исполняющего обязанности губернатора Ростовской области. По словам Юрия Слюсаря, городская дума на ближайшем заседании, которое пройдет до конца мая, объявит о проведении конкурса на должность главы города.В 2020 году Волошин занял пост первого заместителя главы администрации Батайска. В конце мая 2022-го, после ухода Геннадия Павлятенко, он временно возглавил город. В августе того же года Волошина официально избрали главой администрации Батайска. На конкурсе он набрал 59 баллов из 60 и получил поддержку 20 из 22 депутатов.По данным портала DonDay, место главы администрации города может занять Валентин Кукин, замминистра ЖКХ Ростовской области.